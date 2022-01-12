Сообщение о резком увеличении цены на помидоры появилось в паблике во "ВКонтакте". Интернет-пользователь прикрепил фотографию с новой стоимостью овощей, которая к настоящему моменту якобы преодолела порог в 300 рублей.

– Что за ужас происходит с ценами? Лучшая цена, говорите? – задался вопросом кемеровчанин.

При этом в комментариях подписчики сообщества не согласились с мнением автора по-поводу дороговизны продуктов. Некоторые предложили землякам не тратить время на написание жалоб, а больше работать и зарабатывать, чтобы можно было позволить приобрести себе хотя бы один овощ.

Судя по опубликованному снимку, сейчас за один килограмм томатов торговые сети просят более 309 рублей.