"Лучшая" цена вновь подорожавших помидоров разозлила кемеровчан

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В Сети жители кузбасской столицы снова разгневались: "лучшая" цена на помидоры с прилавка не удовлетворила ожидания потребителей.

Сообщение о резком увеличении цены на помидоры появилось в паблике во "ВКонтакте". Интернет-пользователь прикрепил фотографию с новой стоимостью овощей, которая к настоящему моменту якобы преодолела порог в 300 рублей.

– Что за ужас происходит с ценами? Лучшая цена, говорите? – задался вопросом кемеровчанин.

При этом в комментариях подписчики сообщества не согласились с мнением автора по-поводу дороговизны продуктов. Некоторые предложили землякам не тратить время на написание жалоб, а больше работать и зарабатывать, чтобы можно было позволить приобрести себе хотя бы один овощ.


Судя по опубликованному снимку, сейчас за один килограмм томатов торговые сети просят более 309 рублей.

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

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