"Ложимся спать одетыми": кузбассовцы пожаловались на холод в квартирах

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Жители одного из городов Кемеровской области сообщили о батареях, которые не справляются с обогревом жилища надлежащим образом.

Жильцы многоквартирных домов в Белове пожаловались на холод в квартирах. Соответствующие комментарии они разместили в социальных сетях.

"Очень холодно в квартире, ложимся спать одетыми", "В квартирах настолько холодно, что ощущение что на улице нахожусь", "В холодильнике теплее, чем у нас в квартире", "В теплом халате и под двумя одеялами сплю!" ‒ написали беловчане.

Горожане высказали предположение, что температура батарей упала из-за подключения теплотрассы от Беловской ГРЭС.


Один из жителей разместил жалобу на платформе "Кузбасс онлайн", на что получил официальный ответ от администратора портала. В ответе говорится, что температурный режим в квартирах находится в пределах нормы, то есть, не падает ниже 20°C. В случае, если температура опустится ниже требуемых показателей, беловчанам порекомендовали обратиться в управляющую компанию для проведения комиссионного замера.

Да!
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