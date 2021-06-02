Лоси вышли к кемеровчанам из-за бездомных псов

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Приход лосей в областной центр Кузбасса может быть обусловлен собачьим «террором»: лесные жители могли покинуть привычные массивы из-за бродячих четвероногих, считают специалисты департамента по охране объектов животного мира региона.

Лосей, как отметили специалисты департамента, наблюдали близ озера Суховское – там они пребывали несколько дней. Речь идет о тех же животных, которые накануне оказались на дороге в Кемерове.


Главным фактором, повлиявшим на это, считаются бездомные собаки. Такое заключение сделали эксперты-охотоведы, передают «Интерфакс Сибирь». Также изданию отметили, что к текущему моменту животные уже вернулись в привычный ареал обитания - лес.


Напомним, что ранее стало известно, что кемеровчанин встретил лосей рядом с проезжей частью в городе. Тогда лесные обитатели перебегали дорогу на Комсомольском проспекте в Ленинском районе города. Их очевидец запечатлел на видео.

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