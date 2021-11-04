Лошади из конного клуба в Новокузнецке заживо сгорели в пожаре

Сообщение о смертельном пожаре разместили представители конного клуба "Золотая подкова" в Новокузнецке в официальном сообществе во "ВКонтакте".

Из текста публикации следует, что в ночь на среду, 3 ноября, пламя охватило строение, в результате чего заживо сгорели лошади, которые находились в конюшне. Автор поста указал, что некоторых кобыл все-таки удалось спастись: выжили три лошади и пара пони. Однако, один из жеребцов находится в тяжелом состоянии.

В общей сложности скончались 16 голов животных. Всем выжившим питомцам специалисты оказывают необходимую помощь.

При этом здание, где ранее располагался клуб, восстановлению не подлежит. В связи с этим заведение приостанавливает свою работу на неопределенный срок.На месте Причины возникновения пожара устанавливаются.