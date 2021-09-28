Лошадь провалилась в выгребную яму в Кузбассе

Вчера, 27 сентября, дежурный караул пожарной части № 14, расположенной в Мысках, был вызван в поселок Подобас для помощи в вызволении лошади.

Оказалось, что животное провалилось в выгребную яму, расположенную на частной территории. Самостоятельно выбраться лошадь не смогла, поэтому дежурный караул сделал подкоп к яме и затем достал животное. К проведению спасательной операции был привлечен экскаватор, сообщает пресс-служба Агентства по защите населения и территории Кузбасса.

Лошадь во время спасательной операции не пострадала, и после вызволения была передана законному хозяину.