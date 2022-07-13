Локомотив насмерть сбил 34-летнего кузбассовца

Инцидент произошел накануне, 12 июля, на перегоне станций Зеньково-Прокопьевск. Машинист локомотива заметил на путях человека, подал предупреждающий сигнал и применил экстренное торможение. Однако принятые специалистом меры не помогли избежать наезда. Пешеход, 34-летний прокопчанин, скончался на месте от полученных травм.

Похожий случай произошел и в районе станции Анжерская-Западная. Там 30-летний мужчина пострадал, пытаясь перебежать пути перед приближающимся грузовым поездом, сообщают в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СФО. Пешеход получил травмы.





Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.