Лобовое столкновение грузовиков произошло на кузбасской трассе

Авария с участием двух грузовиков произошла в Беловском районе сегодня во вторник, 26 апреля, около 11:05 по местному времени. Предварительно, у одной из машин во время движения лопнуло колесо, после чего она вылетела на "встречку", где лоб в лоб столкнулась с другим транспортным средством, уточнили в региональной ГИБДД.

– Водитель другой "ГАЗели" с открытым кузовом предпринял попытку уйти от столкновения, но не удалось, – уточнил собеседник AVOKADO.

В результате травмы получил водитель грузовика с лопнувшим колесом. На месте работают правоохранители, медики и экипаж МЧС.