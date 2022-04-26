Лобовое столкновение грузовиков произошло на кузбасской трассе

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В Беловском районе не поделили дорогу две "ГАЗели", в результате чего машины врезались лоб в лоб. Травмирован один из водителей.

Авария с участием двух грузовиков произошла в Беловском районе сегодня во вторник, 26 апреля, около 11:05 по местному времени. Предварительно, у одной из машин во время движения лопнуло колесо, после чего она вылетела на "встречку", где лоб в лоб столкнулась с другим транспортным средством, уточнили в региональной ГИБДД.

– Водитель другой "ГАЗели" с открытым кузовом предпринял попытку уйти от столкновения, но не удалось, – уточнил собеседник AVOKADO.

В результате травмы получил водитель грузовика с лопнувшим колесом. На месте работают правоохранители, медики и экипаж МЧС.

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