Лобовое ДТП произошло на кемеровском перекрестке

Столкновение произошло в понедельник, 7 июня, около 10:00 в кузбасской столице. Соответствующая информация появилась в социальных сетях.
– ДТП. Сегодня в районе 10 утра. Тухачевского. Поворот на Цимус, – говорится в публикации.
Судя по опубликованным в сообществе фотографиям, автомобили столкнулись передними частями и получили значительные повреждения. Также можно заметить, что на месте происшествия стоит карета скорой помощи. О пострадавших свидетели ничего не упомянули.
В настоящий момент специалисты устанавливают детали произошедшего.
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