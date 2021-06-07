Лобовое ДТП произошло на кемеровском перекрестке

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Фото:  

На перекрестке в Кемерове произошла авария. Очевидцы сообщили, что два автомобиля столкнулись лоб в лоб.

Столкновение произошло в понедельник, 7 июня, около 10:00 в кузбасской столице. Соответствующая информация появилась в социальных сетях.

– ДТП. Сегодня в районе 10 утра. Тухачевского. Поворот на Цимус, – говорится в публикации.

Судя по опубликованным в сообществе фотографиям, автомобили столкнулись передними частями и получили значительные повреждения. Также можно заметить, что на месте происшествия стоит карета скорой помощи. О пострадавших свидетели ничего не упомянули.


В настоящий момент специалисты устанавливают детали произошедшего.

Да!
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