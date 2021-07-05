Ливни и грозы снова придут на смену жаре в Кузбассе

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Синоптики дали прогноз погода на текущую рабочую неделю. По их данным, летняя жара продлится в Кемеровской области не долго.

В ночь на 6 июля на территории Кузбасса ожидается +15°С, +20°С. Днем воздух прогреется до +30°С, +35°С. От летнего зноя поможет спастись южный ветер, который будет дуть со скоростью 5-10 м/с, местами с порывами до 20 м/с. Также синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы.


На следующий день погода окажется под влиянием холодного атмосферного фронта, вместе с которым начнется понижение температуры. Если ночная температура воздуха начнет снижаться не быстро (до +12°С, +17°С), то днем 7 июля столбик термометра достигнет отметок лишь в +19°С,+24°С, по югу до +29°С. Помимо этого, в область придут ливневые дожди и грозы. Осадки при этом сохранятся до конца рабочей недели.


В четверг, 8 июля, ночью похолодает уже до +8°С, +13°С. Днем температура составит +19°С, +24°С. В последний рабочий день, в пятницу, произойдет небольшое потепление. В ночное время ожидается +10°С,+15°С, а в дневное - +22°С, +27°С. Об этом свидетельствуют данные Кемеровского гидрометцентра.

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