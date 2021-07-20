Ливень затопил улицы в Новокузнецке

Вечером в воскресенье в Новокузнецке и других кузбасских городах прошел сильный дождь. В результате ливневая вода затопила улицы некоторых территорий Кемеровской области. Как оказалось, больше остальных пострадала южная столица шахтерского края, где после непогоды машины с трудом передвигались по местным улицам, поскольку вода скрывала колеса транспортных средств.

Жители Новокузнецка в соцсети "ВКонтакте" поделились фотографиями и видеосъемкой "утонувшего" после проливных дождей города. Одну из записей удалось заснять во дворе домов на проспекте Дружбы.