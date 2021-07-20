Ливень затопил улицы в Новокузнецке

Вечером в воскресенье в Новокузнецке и других кузбасских городах прошел сильный дождь. В результате ливневая вода затопила улицы некоторых территорий Кемеровской области. Как оказалось, больше остальных пострадала южная столица шахтерского края, где после непогоды машины с трудом передвигались по местным улицам, поскольку вода скрывала колеса транспортных средств.
Жители Новокузнецка в соцсети "ВКонтакте" поделились фотографиями и видеосъемкой "утонувшего" после проливных дождей города. Одну из записей удалось заснять во дворе домов на проспекте Дружбы.
Кроме того, пользователи Сети отметили, что разгул стихии стал причиной серьезных пробок на проезжих дорогах. На кадрах можно заметить, что вода залила трамвайные пути. Автор поста со съемкой отметил, что автомобильный затор наблюдался на левом берегу моста и владельцы машин были вынуждены перестраивать свой маршрут в объездную, через крепость.
Видео: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"
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