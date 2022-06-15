Ливень вынудил жителей кузбасского города "плавать" по собственному дому

0
Фото:  

Жители кузбасского города оказались разочарованы тем, что после ливня они будучи в своем доме в очередной раз "поплыли".

Минувшим днем после мощной непогоды в социальных сетях жители разных частей Кемеровской области начали массово жаловаться на последствия, которые принесли дожди. Так, от ливней пострадали и беловчане из дома №29 на улице Ленина.

Ленина 29 ,опять плывем, не выйти. Жалуемся постоянно! сокрушилась горожанка в сообществе во "ВКонтакте".

Судя по кадрам, под водой оказался деревянный пол жилого строения. Правда по предоставленным материалам сложно установить этаж это или же подвальное помещение.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что проливной дождь прошел в многоквартирном доме в Белове.

Фото: ВКонтакте / "ТИПИЧНОЕ БЕЛОВО"

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/37201

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined