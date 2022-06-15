Минувшим днем после мощной непогоды в социальных сетях жители разных частей Кемеровской области начали массово жаловаться на последствия, которые принесли дожди. Так, от ливней пострадали и беловчане из дома №29 на улице Ленина.

– Ленина 29 ,опять плывем, не выйти. Жалуемся постоянно! – сокрушилась горожанка в сообществе во "ВКонтакте".

Судя по кадрам, под водой оказался деревянный пол жилого строения. Правда по предоставленным материалам сложно установить этаж это или же подвальное помещение.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что проливной дождь прошел в многоквартирном доме в Белове.