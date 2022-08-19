Литературно-музыкальный концерт состоится в Филармонии Кузбасса

Концерт состоится в понедельник, 19 сентября, в 14:00
"Корзина с еловыми шишками"
Международный театральный фестиваль-форум "Сверкающие грани театра". Литературно-музыкальный концерт.
Прозвучит музыка скандинавских и английских композиторов Э. Грига, Я. Сибелиуса, Э. Элгара, К. Нильсена в исполнении Губернаторского симфонического оркестра. Прочтут рассказ Константина Паустовского артисты литературного театра "Слово".
Исполнители:
Губернаторский симфонический оркестр
Дирижер Василий Шульга
Литературный театр "Слово"
Художественный руководитель и режиссер Ирина Латынникова
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