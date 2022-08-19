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Литературно-музыкальный концерт состоится в Филармонии Кузбасса

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Государственная филармония Кемеровской области приглашает на литературно-музыкальное выступление.

Концерт состоится в понедельник, 19 сентября, в 14:00


"Корзина с еловыми шишками"
Международный театральный фестиваль-форум "Сверкающие грани театра". Литературно-музыкальный концерт.

Прозвучит музыка скандинавских и английских композиторов Э. Грига, Я. Сибелиуса, Э. Элгара, К. Нильсена в исполнении Губернаторского симфонического оркестра. Прочтут рассказ Константина Паустовского артисты литературного театра "Слово".


Исполнители:

Губернаторский симфонический оркестр

Дирижер Василий Шульга

Литературный театр "Слово"

Художественный руководитель и режиссер Ирина Латынникова


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Филармония Кузбасса: https://www.kemfil.ru/

Да!
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