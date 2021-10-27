Литературно-музыкальная постановка "Борис Годунов" в исполнении одного артиста пройдет в Кемерове

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Историческая драма "Борис Годунов" в исполнении народного артиста России, лауреата Государственной премии Евгения Князева (художественное слово) и Губернаторского симфонического оркестра (художественный руководитель и главный дирижер Вячеслав Прасолов).

Евгений Князев, народный артист России, лауреат Государственной премии хорошо и давно известен широкому зрителю своими работами в кино. Вольф Мессинг, Троцкий, Сталин, Пастернак, Тевье-молочник…, – его кинороли, которые вызвали широкий резонанс у публики и критики. В каждой роли актер был настолько убедителен, что широкий зритель воспринимал его персонажей не как сыгранную роль артиста, а как живых людей, наделенных правдой чувств и правом собственного существования.


В литературно-музыкальной постановке "Борис Годунов" Князев перевоплощается в разных действующих лиц – царевичей, бояр, юродивых. Его актерские интонации, драматические паузы, а также музыка Мусоргского, Прокофьева, Рахманинова, Чайковского в исполнении Губернаторского симфонического оркестра погружают публику в великолепный пушкинский текст.


В монологах артиста развернется история смутного времени, возникнут картины Чудова и Новодевичьего монастырей, Кремлевских палат. Каждую из многочисленных сцен пронизывает жажда власти и величия, к которым стремятся персонажи трагедии.


Билеты можно приобрести по Пушкинской карте.

"Борис Годунов"
16 ноября, вторник, 19:00
Продолжительность: 1 час 30 минут.
12+
Да!
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