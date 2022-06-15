Компания "Шахта "Листвяжная" допускала нарушения, из-за чего в ноябре 2021 года произошло ЧП, унесшее жизни 51 кузбассовца. После этого предприятие было проверено инспекторами Росприроднадзора, которые выявили несоответствия в проектной документации.

‒ Выяснилось, что существующих систем дегазации на угольных пластах недостаточно, чтобы обеспечить безопасность шахтеров и окружающей среды, ‒ рассказала в своем Telegram-канале руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

Ущерб, нанесенный природе в результате взрывов, составил 4 235 445 рублей. В минувшую среду, 8 июня, компания полностью выплатила эту сумму.

Ранее редакция AVOKADO сообщала, что совладелец ХК "СДС" останется под стражей еще на несколько месяцев после трагедии на "Листвяжной". Расследование выявило высокую концентрацию метана в беловской шахте задолго до ЧП.