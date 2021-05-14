Лишившийся жены в смертельном ДТП виновник аварии в Кузбассе отправится в тюрьму

Смертельный инцидент на кузбасской трассе произошел еще в декабре прошлого года. Тогда на одном из участков дороги «Томск – Мариинск», проходящем по территории Ижморского округа, столкнулись две иномарки: «Хендэ» и грузовик с полуприцепом «Рено». В результате ДТП погибла 38-летняя супруга-пассажир водителя легковушки.

- Инспекторы ГИБДД, работая на месте аварии, выяснили, что автомобилист не имеет водительского удостоверения, кроме того, в момент ДТП он был нетрезв: по результатам освидетельствования уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе превысил допустимый более чем в 5 раз. В отношении водителя «Хендэ» было возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

Оказалось, что кузбассовец, передвигаясь по трассе нетрезвым, выбрал небезопасную скорость для движения своего транспорта. Она не соответствовала погоде. На улице в тот день стоял мороз: температура составляла минус 35 градусов. Помимо того, мужчина также не учел безопасную дистанцию до автомобиля, идущего впереди. Из-за этого он и столкнулся с задней частью полуприцепа грузовика.

- Погибшая пассажирка являлась матерью двух малолетних детей обвиняемого и единственной дочерью у своих родителей, - отметили в полиции.

Фигуранта признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Решением приговорили к 6 годам заключения в колонии-поселения. Вместе с этим, мужчине было запрещено заниматься деятельностью, которая связана с управлением транспортными средствами. Наказание отсрочили до того момента, как младшей дочери фигуранта не исполнится 14 лет.