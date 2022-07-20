Лишившийся слуха кузбассовец засудил угольщиков

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Житель Кемеровской области добился компенсации вреда, причиненного работой.

Житель Междуреченска трудился на угольном предприятии в условиях превышения предельно допустимого уровня шума. Из-за длительного воздействия производственных факторов у кузбассовца развилась глухота. Горожанин испытывал физические и нравственные страдания: не слышал звонка телефона, постоянно переспрашивал, а также оглядывался, идя по улице, чтобы не угодить под колеса машины. Привычный образ жизни междуреченца был нарушен.


После этого кузбассовец обратился в суд с требованием взыскать с работодателя 150 000 рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщают в пресс-службе УФССП РФ по Кемеровской области. Иск был удовлетворен, однако предприятие не торопилось выплачивать требуемую сумму. Тогда приставы запретили ответчику регистрировать транспортные средства.


После этого междуреченец получил компенсацию в полном объеме.

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