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Лишивший жителей 32 домов в Новокузнецке выхода в Сеть рецидивист получил срок

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После кражи интернет-кабеля из нескольких десятков зданий ранее судимый горожанин в южной столице Кузбасса попал на скамью подсудимых, где его приговорили к новому сроку.

Наказание за совершение серии краж получил 29-летний новокузнечанин. По данным полицейских, мужчина с ноября 2020 года по январь 2021-го крал интернет-кабель из чердачных помещений различных домов в городе. Аналогичное количество заявлений о хищении указанного оборудования в тот же период поступило к полицейским от крупного интернет-провайдера. Сумма ущерба при этом, как уточняется в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса, составила более 320 тысяч рублей.


По факту было возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Позже его фигурантом после задержания и выступил 29-летний местный житель, который ранее уже был судим совершение имущественных преступлений.

- В ходе следствия были собраны доказательства причастности фигуранта к совершению 32 краж. Он дал признательные показания и пояснил, что в ночное время поднимался на крыши по пожарным лестницам, а затем проникал в чердачные помещения, где совершал кражи, - добавили в полиции.

Краденное новокузнечанин обжигал, а после продавал в различных пунктах приема металла. Средства, которые ему удалось заработать на своей деятельности, он тратил.


Собрав все доказательства, изобличающие новокузнечанина, дело передали в суд. В ходе разбирательств злоумышленник был признан виновным. В качестве наказания его приговорили к трем годам и семи месяцам заключения в колонии строгого режима.

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