Лишенный прав водитель Lexus устроил ДТП в центре Кемерова

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Автоавария с участием иномарки произошла на проспекте в кузбасской столице.

Об инциденте сообщили в социальных сетях кемеровчане. Корреспондент AVOAKDO обратился в ОГИБДД кузбасской столицы, чтобы выяснить подробности произошедшего.


Правоохранители рассказали, что ДТП случилось 5 мая в 20:50. Водитель Lexus, 25-летний мужчина, двигался по проспекту Советскому со стороны улицы Весенней. По предварительным данным, поворачивая налево на зеленый сигнал светофора, автомобилист не предоставил преимущество LADA Priora и совершил с ней столкновение. В результате инцидента пострадала 20-летняя пассажирка Lexus, сообщили журналисту AVOKADO в кемеровской ГИБДД. Ей назначено амбулаторное лечение.


Выяснилось, что водитель иномарки сел за руль, будучи лишенным водительских прав. Проходить медосвидетельствование на состояние опьянения он отказался.

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Да!
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