Лишенная родительских прав мать незаконно получила выплаты на ребенка в Кузбассе

Надзорный орган провел проверку после обращения жительницы Прокопьевска, которая с 2019 года является законным представителем мальчика, чья мать лишена родительских прав.

Прокопчанка сообщила, что мать ребенка проигнорировала законодательство и каждый месяц получала деньги на содержание ребенка. Кроме того, горожанка оформила и единовременную выплату в 30 тыс. рублей, установленную указом президента России на период пандемии.

— Женщина ввела в заблуждение сотрудника Пенсионного фонда, умолчав о факте лишения родительских прав в отношении сына, в результате чего денежные средства были перечислены на ее лицевой счет, — сообщили в областной прокуратуре.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении социальных выплат, установленных законами, путем предоставления заведомо недостоверных сведений). Суд взыскал с горожанки 30 тыс. рублей в интересах Российской Федерации.