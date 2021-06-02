+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Лишенная родительских прав мать незаконно получила выплаты на ребенка в Кузбассе

0
Фото:  

Жительница Кузбасса ежемесячно получала деньги на ребенка, который находится на попечении другой женщины с 2019 года. Также лишенная родительских прав мать оформила "президентскую" выплату в 30 тыс. рублей.

Надзорный орган провел проверку после обращения жительницы Прокопьевска, которая с 2019 года является законным представителем мальчика, чья мать лишена родительских прав.


Прокопчанка сообщила, что мать ребенка проигнорировала законодательство и каждый месяц получала деньги на содержание ребенка. Кроме того, горожанка оформила и единовременную выплату в 30 тыс. рублей, установленную указом президента России на период пандемии.

— Женщина ввела в заблуждение сотрудника Пенсионного фонда, умолчав о факте лишения родительских прав в отношении сына, в результате чего денежные средства были перечислены на ее лицевой счет, — сообщили в областной прокуратуре.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении социальных выплат, установленных законами, путем предоставления заведомо недостоверных сведений). Суд взыскал с горожанки 30 тыс. рублей в интересах Российской Федерации.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/25657

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined