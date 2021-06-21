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Лишенная родительских прав горожанка вернула маткапитал после суда в Кемерове

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Родив второго ребенка, жительница кузбасской столицы оформила материнский капитал, однако позже ей пришлось вернуть его обратно в Пенсионный фонд из-за сокрытия некоторых фактов из ее жизни.

Женщина после рождения второго ребенка обратилась в Пенсионного фонда РФ за получением государственного материнского сертификата. Его ей выдали на сумму 312 тысяч рублей, которые она собиралась заплатить по основному долгу по договору займа на приобретение жилья, однако позже выяснилось, что при оформлении документов она скрыла то, что ранее была лишена родительских прав на первого ребенка.

- Кировский районный суд г. Кемерово обязал гражданку вернуть государственный сертификат на материнский капитал в размере 312 тыc. руб. в пенсионный фонд РФ, - сообщили в пресс-службе УФССП Кузбасса.

К женщине наведались приставы, которые ознакомили ее со всеми материалами исполнительного производства, сроками добровольного исполнения, а также мерами принудительного взыскания.


С женщиной провели профилактическую беседу на тему того, какие последствия может нести уклонение от исполнения судебного решения. После этого она вернула сертификат обратно в Пенсионный фонд РФ.

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