Лишенная газоснабжения из-за долгов заправка оставила кемеровские автобусы без топлива

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Мощная пробка парализовала центр столицы шахтерского края. Автобусы и маршрутки выстроились в очередь на заправку в надежде получить топливо для дальнейшего своего пути.

Утром в пятницу, 4 июня, в кузбасской столице на проспекте Кузнецком образовалась длинная очередь из автобусов. В результате проезд оказался полностью парализован. Отмечается, что топливные пункты на улицах Шатурской и Нахимова в это время неработали. Из-за сложной ситуации на дороге многие жители не смогли во время добраться до работы.


Сложившуюся ситуацию пояснили в "Газпром межрегионгаз Кемерово», где отметили, что на данный момент введен режим частичного ограничения поставки газа для автомобильной газонаполнительной компрессорной станции ООО "Кузбассоблгаз" по причине неоднократных нарушений договорных обязательств по оплате потребляемого газа.


Общая сумма просроченного долга за газ, со слов представителей организации, за минувшие март и апрель составила около 786,6 тыс. рублей, а объем поставки газа в режиме ограничения с 1 июня 2021 года составил 9,6 тыс. куб. м в сутки.

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