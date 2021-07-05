Лихачи за рулем Lamborghini и Mercedes устроили гонки на кемеровской дороге

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Владельцы люксовых иномарок решили помериться скоростями и устроили экстремальное состязание на кемеровской автомобильной дороге

В последний день первой недели июля, а именно в минувшее воскресенье, жители кузбасской столицы засняли на камеру телефона состязание водителей двух люксовых иномарок, которые решили помериться скоростью и устроили гонки по городской дороге.


Позже видеосъемка попала в соцсеть.

– Ламборджини против E63S на Химиков, – сообщил автор.

Из кадров следует, что сначала черный Mercedes-Benz AMG E63S вырывается вперед, однако, позже Lamborghini обгоняет соперника.


При этом пользователи Сети раскритиковали любителей скорости и выразили мнение, что устраивать гонки в жилом районе города неприемлемо.

Видео: ВКонтакте / "Типичный Кемерово"

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