Лихачи за рулем Lamborghini и Mercedes устроили гонки на кемеровской дороге

В последний день первой недели июля, а именно в минувшее воскресенье, жители кузбасской столицы засняли на камеру телефона состязание водителей двух люксовых иномарок, которые решили помериться скоростью и устроили гонки по городской дороге.

Позже видеосъемка попала в соцсеть.

– Ламборджини против E63S на Химиков, – сообщил автор.

Из кадров следует, что сначала черный Mercedes-Benz AMG E63S вырывается вперед, однако, позже Lamborghini обгоняет соперника.

При этом пользователи Сети раскритиковали любителей скорости и выразили мнение, что устраивать гонки в жилом районе города неприемлемо.