Лихач врезался в столб после быстрой езды по беловским улицам

По словам автора поста во "ВКонтакте", беловский гонщик на днях на высокой скорости влетел в столб. Очевидец указал ,что жесткое одиночное ДТП произошло минувшим вечером на пересечении улиц Октябрьской и Юбилейной

– Долетался. Только что на пересечении Октябрьской и Юбилейной очередной гонщик встретился со столбом, – следует из текста публикации.

К слову, авария с участием лихача попала на уличные камеры виденаблюдения. При просмотре видео можно заметить, что водитель не стал притормаживать на перекрестке и не справился с управлением своей машины: сначала он влетел в ограждение, а после врезался в столб. Детали произошедшего уточняются.