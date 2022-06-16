Лихач врезался в столб после быстрой езды по беловским улицам

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В кузбасском городе автомобилист на высокой скорости "встретился со столбом" после того, как решил разогнаться на одном из перекрестков.

По словам автора поста во "ВКонтакте", беловский гонщик на днях на высокой скорости влетел в столб. Очевидец указал ,что жесткое одиночное ДТП произошло минувшим вечером на пересечении улиц Октябрьской и Юбилейной

– Долетался. Только что на пересечении Октябрьской и Юбилейной очередной гонщик встретился со столбом, – следует из текста публикации.

К слову, авария с участием лихача попала на уличные камеры виденаблюдения. При просмотре видео можно заметить, что водитель не стал притормаживать на перекрестке и не справился с управлением своей машины: сначала он влетел в ограждение, а после врезался в столб. Детали произошедшего уточняются.

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