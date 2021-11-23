Лихач улетел в кусты после скоростной езды по кемеровской улице

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Накануне в кузбасской столице автолюбитель превысил безопасную скорость движения, в результате чего не справился с управлением и вылетел с дороги.

Минувшей ночью в областном центре на пересечении проспекта Октябрьского с улицей Соборной владелец легковушки решил прибегнуть к скоростной езде. Как итог: лихач не справился с управлением и улетел в кювет.

– Сегодня ночью, на пересечении октябрьского и соборной, ночной гонщик не справился с управление и улетел к кювет, благо не далеко, все целы, – рассказал автор поста с видео.

Судя по кадрам, автомобилист увеличил скорость на одном из поворотов, после чего машину занесло на обочину. В комментариях очевидцы отметили, что от серьезных последствий любителя экстремального вождения спасли кусты, в которых застрял транспорт. Якобы ветви помешали легковушке "уйти в реку".

Видео: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

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