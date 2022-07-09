Лихач спровоцировал серьезное ДТП с "перевертышем" на кузбасской дороге

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В Кемеровской области минувшим днем 8 июля из-за нарушителя ПДД произошло серьезное ДТП. В опрокинувшейся машине, которой управлял лихач, пострадал сам водитель и его пассажир.

Вчера в 7:45 на 219 км автодороги "Бийск-Новокузнецк", что в Новокузнецком районе, произошло серьезное ДТП, в результате которого иномарка перевернулась на крышу. В региональной ГИБДД журналисту AVOKADO раскрыли подробности аварии. Как оказалось, пострадали два человека.

Водитель Mercedes-Benz нарушил требования дорожной разметки и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с попутным авто "Хонда", уточнил собеседник.

В результате травмы различной степени тяжести получили водитель и пассажир авто Mercedes-Benz. Медики назначили пострадавшим амбулаторное лечение, либо лечение в условиях дневного стационара.

Да!
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