Вчера в 7:45 на 219 км автодороги "Бийск-Новокузнецк", что в Новокузнецком районе, произошло серьезное ДТП, в результате которого иномарка перевернулась на крышу. В региональной ГИБДД журналисту AVOKADO раскрыли подробности аварии. Как оказалось, пострадали два человека.

– Водитель Mercedes-Benz нарушил требования дорожной разметки и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с попутным авто "Хонда", – уточнил собеседник.

В результате травмы различной степени тяжести получили водитель и пассажир авто Mercedes-Benz. Медики назначили пострадавшим амбулаторное лечение, либо лечение в условиях дневного стационара.