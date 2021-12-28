Лихач спровоцировал массовое ДТП с бензовозом на кемеровском мосту

Накануне в понедельник, 27 декабря, на Кузнецком мосту в кузбасской столице произошло серьезное ДТП с участием четырех транспортных средств: отечественный "МАЗ", Volvo, Isuzu Forward, Nissan.
По данным стражей закона, около 18:15 по местному времени водитель Volvo двигался по проспекту Кузнецкий со стороны ул. Николая Островского в направлении проспекта Шахтеров. При возникновении опасности во время движения автомобилист не снизил скорость, из-за чего врезался в затормозивший Nissan, который был спереди.
– В этот момент в Volvo еще въехал Isuzu Forward, двигавшийся позади в попутном направлении. После сильного удара Nissan отбросило на полосу встречного движения, где иномарку протаранил "МАЗ", – сообщили подробности AVOKADO в ГИБДД Кемерова.
В результате автоаварии разовая медицинская помощь потребовалась 34-летней женщине, которая управляла Nissan.
Видео: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"
Загрузка комментариев