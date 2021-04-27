Лихач снес металлическое ограждение на перекрестке в Кемерове

Житель областного центра заверил, что стал свидетелем ДТП возле здания ЗАГСа в Ленинском районе. Так, на перекрестке проспекта Ленина и улицы Ворошилова автолюбитель за рулем белой легковушки снес металлическое ограждение, а после скрылся с места инцидента в неизвестном направлении.

– Вот, собственно, уехал с места преступления, – говорит местный житель на видео.

Кроме того, кемеровчанин сообщил, что едва сам не стал жертвой лихача. В настоящий момент в ситуации разбираются специалисты.