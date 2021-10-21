Лихач пронесся по встречке на кузбасской трассе

Нарушитель ПДД двигался по встречной полосе дороги, расположенной в районе поселка Школьный Кемеровской области, что попало на камеру видеорегистратора.

– Водитель едет по встречке , – сообщил автор публикации.

Из опубликованного ролика следует, что отечественная легковушка выехала на полосу встречного движения, по которой в это время двигались и другие автомобили, в том числе крупногабаритный транспорт.

Аварии удалось избежать. Однако в Сети в комментариях зрители видеозаписи осудили поступок водителя.