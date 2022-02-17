Лихач пострадал в массовом ДТП на кемеровском перекрестке

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Массовая авария произошла сегодня днем на одном из кемеровских перекрестков: есть пострадавший. Подробности журналисту AVOKADO рассказали в городской ГИБДД.

По данным стражей закона, сигнал об аварии на пересечении проспекта Октябрьского и бульвара Строителей у строения №7 поступил в четверг, 17 февраля, в 14:40 по местному времени. Участниками ДТП стали сразу три транспортных средства: ВАЗ, Mazda и Porsche.

Предварительно установлено, что ВАЗ, двигаясь по пр. Октябрьский со стороны пр. Ленинградского, проехал на запрещающий сигнал светофора, спровоцировав столкновение с автомобилями, – прокомментировали в ГИБДД Кемерова.

Отмечается, что в результате инцидента виновник происшествия получил травмы, правда их характер не уточняется.

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кемерово"

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