Лихач пострадал в массовом ДТП на кемеровском перекрестке

По данным стражей закона, сигнал об аварии на пересечении проспекта Октябрьского и бульвара Строителей у строения №7 поступил в четверг, 17 февраля, в 14:40 по местному времени. Участниками ДТП стали сразу три транспортных средства: ВАЗ, Mazda и Porsche.

– Предварительно установлено, что ВАЗ, двигаясь по пр. Октябрьский со стороны пр. Ленинградского, проехал на запрещающий сигнал светофора, спровоцировав столкновение с автомобилями, – прокомментировали в ГИБДД Кемерова.

Отмечается, что в результате инцидента виновник происшествия получил травмы, правда их характер не уточняется.