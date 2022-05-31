Лихач на тракторе разозлил кемеровских автомобилистов

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В Заводском районе столицы Кузбасса участники автомобильного движения оказались возмущены манерами вождения мужчины, который за рулем трактора проехал по полосе встречного движения.

Со слов интернет-пользователя, грубое нарушение ПДД ему удалось запечатлеть на пересечении ул. Базовой с ул. Космической в Заводском районе города Кемерово. На видео заметно, что во время движения водитель трактора пересек двойную сплошную линию и выехал на "встречку", чем сильно возмутил других автовладельцев.

Куда все торопятся? задался вопросом автор поста во "ВКонтакте".

В комментариях подписчиков сообщества не на шутку разозлило поведение лихача. По их данным, за подобную выходку нарушитель может остаться без прав на вождение транспортным средством.

Видео: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

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