Лихач на тракторе разозлил кемеровских автомобилистов

Со слов интернет-пользователя, грубое нарушение ПДД ему удалось запечатлеть на пересечении ул. Базовой с ул. Космической в Заводском районе города Кемерово. На видео заметно, что во время движения водитель трактора пересек двойную сплошную линию и выехал на "встречку", чем сильно возмутил других автовладельцев.

– Куда все торопятся? – задался вопросом автор поста во "ВКонтакте".

В комментариях подписчиков сообщества не на шутку разозлило поведение лихача. По их данным, за подобную выходку нарушитель может остаться без прав на вождение транспортным средством.