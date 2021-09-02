Лихач на мотоцикле устроил гонки с полицией в Новокузнецке

Погоня за лихачом на двухколесном "коне" в Новокузнецке закончила победой полицейских и пятью протоколами для любителя скорости, предпринявшего попытку скрыться от стражей порядка. Сейчас 29-летнему водителю грозит штраф в размере более 9 000 рублей и административный арест на 15 суток. Кроме того, местный житель может лишиться возможности управлять транспортом на срок до шести лет, указали в ГУ МВД по Кемеровской области.

В ведомстве также отметили, что в ходе погони нарушитель не только не снижал скорости, но и допускал многочисленные нарушения Правил дорожного движения, создавая опасность для окружающих. Задержать мотоциклиста удалось только на территории Прокопьевского муниципального округа.

Сотрудники кузбасской полиции призывали граждан сообщать о водителях, управляющих автомобилями в состоянии опьянении либо без водительского удостоверения. Связаться с правоохранителями можно по номерам: 8-(3842)- 71-85-18, "02" ("102" с мобильного).