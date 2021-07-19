Трагедия случилась 18 июля около 22:10 на перекресте улица Октябрьская — переулок Толстого в Белове. 58-летний пешеход вместе с 55-летней супругой переходили дорогу по "зебре", когда попали под колеса автомобиля Lexus.

За рулем оказался 26-летний мужчина, ранее привлекаемый к ответственности за скоростную езду. Медосвидетельствование водителя показало, что водитель не был пьян, о чем рассказали в ГУ МВД Кузбасса.

В настоящее время решаются вопрос о возбуждении уголовного дела. За данное преступление предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы, сообщает VSE42.Ru.