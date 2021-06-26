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Лидерами по суточному приросту COVID-19 в Кузбассе стали Кемерово и Новокузнецк

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Коронавирус продолжает распространяться в шахтерском крае. Специалисты опубликовали данные по суточному приросту уровня заболеваемости в Кемеровской области. За прошедший день заражение подтвердилось у меньшего числа людей, чем за предыдущий.

Исходя из информации, предоставленной сотрудниками кузбасского оперштаба в субботу, 26 июня, в регионе заражение вирусом подтвердилось еще у 164 человек. Одновременно с этим сообщается о том, что 96 человек были выписаны из медучреждений региона после лечения от COVID-19. В сравнении с предыдущим днем – пятницей, 25 июня, – количество новых случаев сократилось на 9, а количество вылечившихся увеличилось на пять человек.


Лидером по суточному приросту случаев заражения коронавирусом оказался Кемерово. Территории, на которых было зафиксировано распространения инфекции, следующие:

- Кемерово – 37, Новокузнецк – 32, Междуреченск – 11, Осинники – 10, Анжеро-Судженск – 9, Юрга – 9, Киселевск – 7, Белово – 6, Калтан – 6, Ленинск-Кузнецкий – 5, Промышленновский МО – 5, Прокопьевск – 4, Гурьевский МО – 4, Полысаево – 3, Таштагольский МР – 3, Топкинский МО – 3, Тайга – 2, Тисульский МР – 2, Яшкинский МО – 2, Мыски – 1, Беловский МР – 1, Ленинск-Кузнецкий МО – 1, Юргинский МО – 1, - сообщили в оперштабе Кузбасса.

Зафиксированы и новые случае гибели среди тех, кто пребывал в больницах с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» - таких в Кузбассе 6, что является новым антирекордом для шахтерского края.


Всего с начала пандемии коронавирусом в регионе заразились 39 468. Из них уже вылечились от инфекции 37 455 человек. В кузбасских медучреждениях с коронавирусом продолжают находиться 1214 пациентов. 4769 человек остаются под наблюдением специалистов.

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