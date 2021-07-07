Лидер группы "Любэ" разместил съемку из-за кулис концерта к 300-летию Кузбасса

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Народный артист Российской Федерации и участник популярной рок-группы "Любэ" Николай Расторгуев поделился видеозаписью из кулис кузбасской сцены, где был организован масштабный концерт к 300-летнему юбилею Кемеровской области.

Российский музыкальный исполнитель и лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев в личном Instagram-аккаунте разместил видео с празднования 300-летнего юбилея шахтерского края в кузбасской столице. К посту на социальной странице он прикрепил несколько записей из-за кулис сцены, где проводился концерт.

Начало концерта «300-летие Кузбасса» в Кемерове. Взгляд из-за кулис, — прокомментировал Николай Расторгуев.

"Любэ" — советская и российская музыкальная группа, которая была основана основанная 14 января 1989 года и продолжает свой творческий путь до сих пор. Творчество коллектива ориентировано на рок-музыку с использованием элементов авторской и военной песни.

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