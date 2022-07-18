В Сети интернет-пользователи сегодня в понедельник, 18 июля, рассказали, что в Кузбассе на трассе Р-255 ранним утром в районе 3:00 - 4:00 произошло страшное ДТП, в котором погиб человек. По словам очевидцев, в результате аварии движение крупногабаритного транспорта на участке обхода Мариинска оказалось полностью парализовано.

– Передняя часть Матиза полностью ушла под фуру, в черном пакете лежит тело. Водитель черного хедная не был пристегнут, аж лобовое пробито, – следует из подписи к посту.

Судя по фотографиям, все автомобили-участники получили критический урон. Подробности и обстоятельства инцидента уточняются.