"Лежи и помирай": новая инфекционная больница разочаровала новокузнечанку

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Жительница южной столицы Кузбасса сообщила о неудовлетворительных условиях в городском медучреждении.

В социальных сетях мэра Новокузнецка Сергея Кузнецова появился комментарий от возмущенной горожанки. Она заявила, что недавно открывшаяся инфекционная больница не предоставляет должные условия для пациентов. Новокузнечанка отметила, что в медучреждении очень холодно, а в качестве питания предлагают сухую кашу без мяса и разведенный чай без сахара. Кроме того, женщина обратила внимание на вопрос пожарной безопасности.

‒ <...> а самое странное ‒ это двери без ручек, палаты закрыты из коридора, т.е. если пожар или чего то пациенты сами выйти не смогут,пока их не откроют! Кнопки для вызова на посту отключены (так сами врачи сказали)типа вы тогда задолбаете нас,на всех не разорваться! Вот вам и новая больница,лежи помирай,никто не подойдет (авторский стиль сохранен – прим.ред.), – написала новокузнечанка на странице Сергея Кузнецова в Instagram.

Градоначальник отреагировал на сообщение. Он сообщил, что все двери в случае ЧС открываются автоматически. Остальную информацию Сергей Кузнецов не прокомментировал.

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