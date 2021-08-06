Лежавший на рельсах пьяный кузбассовец попал в больницу после аварии с поездом

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В Кемеровской области под грузовой состав попал молодой мужчина, который в пьяном виде лежал на железной дороге.

Авария произошла на перегоне станций Прокопьевск – Зеньково. По данным полиции, 25-летний прокопчанин лежал в колее, когда к нему стал приближаться грузовой поезд. Машинист начал экстренно тормозить, тем не менее предотвратить наезд не удалось.


Предварительно, горожанин был пьян и попросту не успел быстро среагировать на сигнал, который подавал машинист. После столкновения мужчину доставили в больницу с повреждениями различной степени тяжести. На текущий момент правоохранители работают над выяснением обстоятельств случившегося, о чем сообщили в УТ МВД по СФО.


Транспортная полиция призывает соблюдать правила безопасности при нахождении на железной дороге и вблизи ж/д транспорта.

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