Лежавший на рельсах пьяный кузбассовец попал в больницу после аварии с поездом

Авария произошла на перегоне станций Прокопьевск – Зеньково. По данным полиции, 25-летний прокопчанин лежал в колее, когда к нему стал приближаться грузовой поезд. Машинист начал экстренно тормозить, тем не менее предотвратить наезд не удалось.

Предварительно, горожанин был пьян и попросту не успел быстро среагировать на сигнал, который подавал машинист. После столкновения мужчину доставили в больницу с повреждениями различной степени тяжести. На текущий момент правоохранители работают над выяснением обстоятельств случившегося, о чем сообщили в УТ МВД по СФО.

Транспортная полиция призывает соблюдать правила безопасности при нахождении на железной дороге и вблизи ж/д транспорта.