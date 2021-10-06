Лежавшая на балконе кемеровчанка криками привлекла соседей

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Пожилая жительница города Кемерово упала на балконе и самостоятельно встать на ноги уже не смогла. Для привлечения внимания она начала громко кричать.

Жительница кузбасской столицы призвала спасателей после того, как услышала зов о помощи из квартиры по проспекту Кузнецкому. Женщина рассказала, что владелица жилища, откуда доносился крик, 81-летняя одинокая пенсионерка, к которой периодически приходили социальные работники.

Спасатели прибыли по указанному адресу, при помощи специального инструмента обеспечили доступ в квартиру. На балконе лежала пенсионерка, спасатели подняли ее и положили на кровать, пояснили в кемеровской службе спасения.

Оказалось, что пожилая дама вышла на балкон развесить белье, но потеряла равновесие и упала, но не поднялась. Понимая, что ей необходима помощь, стала звать соседей. Медики госпитализировали пострадавшую в одно из медицинских учреждений города.

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