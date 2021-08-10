Лежащий на рельсах кемеровчанин погиб под колесами поезда

Ночью во вторник, 10 августа, транспортные полицейские получили сигнал о гибели мужчины на перегоне между станциями Чебула и Болотная. Как оказалось, 22-летний погибший был родом из Кемерова. Он лежал в колее железной дороги, когда стал приближаться пассажирский состав.

— <...> не реагировал на звуковые сигналы локомотива пассажирского поезда. Чтобы избежать столкновения с человеком, машинист применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось, — рассказали в УТ МВД по СФО.

Полученные в результате аварии травмы привели к смерти пострадавшего прямо на месте происшествия.