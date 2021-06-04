Летучий зверь напугал жительницу Кемерова

Обращение к специалистам экстренных служб поступило накануне от жительницы ФПК в Кемерове. Горожанка сообщила, что в ее квартиру наведался незваный гость. Поняла это женщина из-за характерного шума и того, что животное летало по ее жилищу.

Как позже было установлено специалистами, прибывшими по вызову на улицу Свободы, причиной тревоги обратившейся стала летучая мышь. К моменту их приезда находилось животное под диваном.

Достали мышь при помощи полотенца, а затем вынесли ее на улицу, сообщили в пресс-службе Кемеровской службы спасения.