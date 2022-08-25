Летучие мыши облюбовали для отдыха подъезды в кузбасском городе

О проблеме сообщили жители одного из домов по улице Иркутской в Березовском. Кузбассовцы рассказали, что в к ним в подъезды регулярно проникают летучие мыши. Животные располагаются на отдых прямо на стенах, а также оказываются в квартирах горожан. Березовчане попросили специалистов принять меры для избавления от рукокрылых.

‒ Разносят заразу летучие мыши, ‒ высказали опасение пользователи платформы "Кузбасс-Онлайн".

В ответ администраторы портала рассказали, что данные животные не склонны к нападению на человека. Бороться с рукокрылыми с помощью яда запрещено, так как во многих странах они занесены в Красную книгу. Специалисты посоветовали кузбассовцам обратиться в управляющую компанию или самостоятельно выдворить летучих мышей, не причиняя им вреда.

Ранее кемеровчане показали на видео ловлю ночного хищника, залетевшего в квартиру.