Летучая мышь вынудила кузбассовцев вызвать спасателей

Инцидент произошел в поселке Ясногорский Кемеровского района. Местные жители обнаружили, что к ним в квартиру проникла летучая мышь. Кузбассовцы попытались отловить животное самостоятельно, однако удержать рукокрылое не удалось.

Жители Ясногорского обратились к спасателям, рассказали в пресс-службе Агентства по защите населения и территории Кузбасса. Прибывшие на место специалисты отловили ночного хищника и выпустили в лесном массиве, перед этим запечатлев агрессивно настроенного зверька на фото.

Ранее кемеровчане сняли на камеру ловлю летучей мыши в квартире.