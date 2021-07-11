Летняя жара сохранится в Кузбассе в начале новой рабочей недели

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Начало следующей рабочей недели в Кемеровской области обещает быть жарким. Об этом свидетельствует прогноз метеорологов.

Согласно информации Кемеровского гидрометцентра, в понедельник, 12 июля, ночная температура по области составит +12ºС, +17ºС, а днем потеплеет до +24ºС, +29ºС. Ожидается, что первый рабочий день пройдет без осадков.


Во вторник, 13 июля, дожди и грозы все же прогнозируются, однако они будут кратковременными. Температура воздуха сохранится в тех же пределах ,что и днем ранее, а днем столбик термометра покажет +22ºС, +27ºС.


Оба дня будет дуть юго-восточный ветер со скоростью примерно 2-7 м/с с порывами до 12 м/с.

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