Летняя жара сохранится в Кузбассе в начале новой рабочей недели

Согласно информации Кемеровского гидрометцентра, в понедельник, 12 июля, ночная температура по области составит +12ºС, +17ºС, а днем потеплеет до +24ºС, +29ºС. Ожидается, что первый рабочий день пройдет без осадков.

Во вторник, 13 июля, дожди и грозы все же прогнозируются, однако они будут кратковременными. Температура воздуха сохранится в тех же пределах ,что и днем ранее, а днем столбик термометра покажет +22ºС, +27ºС.

Оба дня будет дуть юго-восточный ветер со скоростью примерно 2-7 м/с с порывами до 12 м/с.