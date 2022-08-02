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Летняя жара сменит ливни и холод в Кузбассе

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Синоптики спрогнозировали изменение погоды в Кемеровской области.

Накануне, 1 августа, кузбассовцы сообщили о сильных дождях, которые прошли в разных городах региона. При этом столбики термометров опустились до меньших показателей, если сравнивать с последними днями минувшей недели. Чтобы узнать о переменах погоды, корреспондент AVOKADO обратился в Кемеровский гидрометцентр.


Специалисты рассказали, что на территорию области пришел холодный фронт. По этой причине в минувший понедельник во всем Кузбассе фиксировались грозы, а в поселке Усть-Кабырза и городе Кемерово выпал град. При этом осадки выше климатических норм отмечались в областном центре, а также в пгт Промышленная и Тяжинский.


Сейчас к территории Кемеровской области приближается антициклон, отметили синоптики в разговоре с журналистом AVOKADO. Осадки будут сходить на нет. Уже сегодня, 2 августа, дожди пройдут в основном лишь по югу региона. Специалисты спрогнозировали скорое возвращение лета и отсутствие осадков.


Напомним, вчера кемеровчане поделились кадрами с последствиями сильного дождя, в числе которых был и град. Новокузнечане сообщили о "поплывших" из-за ливня машинах.


Более подробный прогноз на ближайшие дни приводили синоптики Кемеровского гидрометцентра.

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