Санаторий предоставляет постояльцам на выбор пакет из 13 медицинских программ самых разных направленностей. Специалисты помогут как подобрать для каждого индивидуальный курс, так и пройти его от начала до конца, добившись желаемого результата.

Отдыхающие могут по майским ценам забронировать отдых на 7, 10 или 14 дней как по общеоздоровительным программам, так и по узконаправленным. В санатории доступны специальные курсы под наблюдением врачей для диабетиков, сердечников, для похудения, облегчения симптомов бронхо-легочных заболеваний, реабилитации после перенесенного COVID-19. При этом определенные программы отдыха рассчитаны в первую очередь на восстановление эмоционального и психологического здоровья.