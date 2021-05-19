Летний отдых по ценам весны: кузбассовцам предложили выгодные путевки в санаторий "Рассвет"

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Традиционно летом, в сезон отпусков, отдых становится дороже из-за наплыва желающих. Однако в бердском санатории "Рассвет" дали отдыхающим возможность запланировать отпуск в июне по весеннему прайсу.

Санаторий предоставляет постояльцам на выбор пакет из 13 медицинских программ самых разных направленностей. Специалисты помогут как подобрать для каждого индивидуальный курс, так и пройти его от начала до конца, добившись желаемого результата.


Отдыхающие могут по майским ценам забронировать отдых на 7, 10 или 14 дней как по общеоздоровительным программам, так и по узконаправленным. В санатории доступны специальные курсы под наблюдением врачей для диабетиков, сердечников, для похудения, облегчения симптомов бронхо-легочных заболеваний, реабилитации после перенесенного COVID-19. При этом определенные программы отдыха рассчитаны в первую очередь на восстановление эмоционального и психологического здоровья.

"Рассвет" также предлагает своим посетителям услуги СПА-центра: косметологи помогут отсрочить появляющиеся признаки старения и сохранить молодость и красоту, а массажисты позволят мышцам расслабиться и привести их в тонус.


Кроме того, в санатории имеется спорткомплекс (бассейн, фитнес, йога, тренажерный зал) с профессиональными тренерами, которые готовы помочь составить индивидуальную программу занятий.

Для тех же, кто не может отлучиться от обычной жизни на неделю, в санатории предусмотрены курсы выходного дня. Выбравший одно из направлений ("Дни здоровья", "Релакс", "Активный отдых", "Семейный отдых", "Романтические выходные") получит возможность провести уикенд приятно и с пользой.


Еще одним приятным бонусом станет кешбэк на отдых. При бронировании до 15 июня по карте "Мир" можно вернуть до 20 000 рублей в рамках государственной программы стимулирования внутреннего туризма.

Забронировать путевку в санаторий можно на сайте "Рассвета" или по телефону 8 800 250 69 19 (звонок по России бесплатный).
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