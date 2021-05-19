Санаторий предоставляет постояльцам на выбор пакет из 13 медицинских программ самых разных направленностей. Специалисты помогут как подобрать для каждого индивидуальный курс, так и пройти его от начала до конца, добившись желаемого результата.
Отдыхающие могут по майским ценам забронировать отдых на 7, 10 или 14 дней как по общеоздоровительным программам, так и по узконаправленным. В санатории доступны специальные курсы под наблюдением врачей для диабетиков, сердечников, для похудения, облегчения симптомов бронхо-легочных заболеваний, реабилитации после перенесенного COVID-19. При этом определенные программы отдыха рассчитаны в первую очередь на восстановление эмоционального и психологического здоровья.
"Рассвет" также предлагает своим посетителям услуги СПА-центра: косметологи помогут отсрочить появляющиеся признаки старения и сохранить молодость и красоту, а массажисты позволят мышцам расслабиться и привести их в тонус.
Кроме того, в санатории имеется спорткомплекс (бассейн, фитнес, йога, тренажерный зал) с профессиональными тренерами, которые готовы помочь составить индивидуальную программу занятий.
Для тех же, кто не может отлучиться от обычной жизни на неделю, в санатории предусмотрены курсы выходного дня. Выбравший одно из направлений ("Дни здоровья", "Релакс", "Активный отдых", "Семейный отдых", "Романтические выходные") получит возможность провести уикенд приятно и с пользой.
Еще одним приятным бонусом станет кешбэк на отдых. При бронировании до 15 июня по карте "Мир" можно вернуть до 20 000 рублей в рамках государственной программы стимулирования внутреннего туризма.
Офис в Новосибирске: улица Бориса Богаткова 210/1, оф. 506.
8 (983) 300-09-95
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