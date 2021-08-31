Летнее тепло вернется в Кузбасс в конце недели

Согласно прогнозу Кемеровского гидрометцентра, в первые дни сентября в регионе произойдет похолодание. В ночное время температура сохранится в пределах +4, +9ºС, а местами пройдут заморозки до -3ºС. Дневная температура при этом не превысит +14, +19ºС. Незначительные изменения произойдут лишь 3 сентября.

По-настоящему летняя погода вернется в Кемеровскую область на предстоящих выходных. Столбик термометра покажет +21,+26ºС, местами до +28ºС. Аналогичная погода прогнозируется и на начало следующей недели.

Ранее редакция AVOKADO более подробно писала о погоде на ближайшие рабочие дни.