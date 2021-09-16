Летнее тепло до +25°C вернется в Кузбасс с последующим похолоданием

Как сообщили в Кемеровском гидрометцентре, последний день рабочей недели, 17 сентября, в Кузбассе ожидается почти летняя погода. Днем по области воздух прогреется до +20,+25°C. Однако ночью снова подморозит: +4,+9°C, местами до -1°C. Дождей не прогнозируется.

Выходные будут относительно теплыми. В субботу, 18 сентября, столбик термометра до восхода солнца покажет +6,+11°C, в некоторых районах 0,+5°C, а уже с восходом будет +13,+18°C. В темное время суток местами возможен штормовой ветер до 20 м/с. Лучше носить с собой зонты в этот день.

В воскресенье, 19 сентября, в ночное время +2,+7°C, с рассветом метеорологи обещают +10,+15°C, территориально возможно до +20°C.

Новая неделя начнется с похолодания. Специалисты предупредили о минусовых температурах по ночам (понедельник -1,+4°C, вторник -2,+3°C). Днем 20 сентября +7,+12°C, небольшие и умеренные осадки, а 21 сентября +8,+13°C, днем без дождей.