Летнее тепло до +25°C вернется в Кузбасс с последующим похолоданием

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Синоптики предупредили кузбассовцев о перепадах температур от -1°C до +25°C.

Как сообщили в Кемеровском гидрометцентре, последний день рабочей недели, 17 сентября, в Кузбассе ожидается почти летняя погода. Днем по области воздух прогреется до +20,+25°C. Однако ночью снова подморозит: +4,+9°C, местами до -1°C. Дождей не прогнозируется.


Выходные будут относительно теплыми. В субботу, 18 сентября, столбик термометра до восхода солнца покажет +6,+11°C, в некоторых районах 0,+5°C, а уже с восходом будет +13,+18°C. В темное время суток местами возможен штормовой ветер до 20 м/с. Лучше носить с собой зонты в этот день.


В воскресенье, 19 сентября, в ночное время +2,+7°C, с рассветом метеорологи обещают +10,+15°C, территориально возможно до +20°C.


Новая неделя начнется с похолодания. Специалисты предупредили о минусовых температурах по ночам (понедельник -1,+4°C, вторник -2,+3°C). Днем 20 сентября +7,+12°C, небольшие и умеренные осадки, а 21 сентября +8,+13°C, днем без дождей.

Да!
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