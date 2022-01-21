Летевший из Москвы в Новокузнецк мужчина устроил дебош из-за маски

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Пассажир, прибывший на самолете в южную столицу Кузбасса, учинил скандал с бортпроводниками, которые требовали соблюдения масочного режима.

Правоохранители установили, что 37-летний пассажир авиарейса "Москва-Новокузнецк" не единожды отказывался надеть маску, несмотря на требования экипажа, оскорблял работников авиатранспорта матом и не реагировал на просьбы успокоиться. Кроме того, по заявлению одного из бортпроводников, дебошир ударил его по лицу во время конфликта.


Нарушителя порядка отправили на медицинское освидетельствование, которое показало у него 0,03 миллиграмма алкоголя на один литр выдыхаемого воздуха, сообщают в пресс-службе УТ МВД по СФО. В отношении мужчины были составлены административные протоколы за мелкое хулиганство, невыполнение законных требований командира судна и невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения.


По заявлению о причинении телесных повреждений бортпроводнику проводится проверка.

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