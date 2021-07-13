Летающие по городу хищные птицы напугали кемеровчан

В Сети появились кадры, на которых запечатлены соколы, обустроившиеся на крыше одного из зданий Кемерова. В центре помощи диким и экзотическим животным рассказали, что в последнее время участились появления хищных пернатых в черте города, отметив уже, как минимум, пять подобных случаев.

— Птица краснокнижная, за незаконное изъятие ее из природы государство грозит уголовной ответственностью, оформлять бумаги даже на лечение и временное пребывание необходимо в Москве, местные органы таким правом не обладают, в общем, чем здоровее и дальше от нас птицы будут, тем спокойнее, — говорится в сообщении.

Местные жители и сотрудники центра организовали помощь: соколят вынесли на крышу, где есть взрослые особи, а также оставили еды. Теперь за птицами следят неравнодушные граждане.