Летающие по городу хищные птицы напугали кемеровчан

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Жители кузбасской столицы стали замечать на улицах города опасных пернатых, которые все чаще стали попадать в поле зрения. Горожане также сняли на камеру крылатых хищников.

В Сети появились кадры, на которых запечатлены соколы, обустроившиеся на крыше одного из зданий Кемерова. В центре помощи диким и экзотическим животным рассказали, что в последнее время участились появления хищных пернатых в черте города, отметив уже, как минимум, пять подобных случаев.

— Птица краснокнижная, за незаконное изъятие ее из природы государство грозит уголовной ответственностью, оформлять бумаги даже на лечение и временное пребывание необходимо в Москве, местные органы таким правом не обладают, в общем, чем здоровее и дальше от нас птицы будут, тем спокойнее, — говорится в сообщении.

Местные жители и сотрудники центра организовали помощь: соколят вынесли на крышу, где есть взрослые особи, а также оставили еды. Теперь за птицами следят неравнодушные граждане.

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