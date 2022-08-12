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"Летающая" по дорогам автомобилистка напугала жителей деревни под Кемеровом

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В одном из населенных пунктов близ кузбасской столицы появилась женщина, пугающая своим стилем вождения соседей.

О потенциально опасном поведении автомобилистки сообщила в социальных сетях жительница Кузбасса. Женщина рассказала, что ее родители живут в деревне Сухая Речка под Кемеровом и регулярно замечают автолюбительницу, которая на скорости проезжает по дороге, поднимая пыль и камни. Пользовательница Сети предположила, что подобный стиль вождения может угрожать безопасности сельчан. Более того, женщина заявила, что якобы уже попадала в опасные ситуации из-за автомобилистки.

‒ Меня с коляской чуть два раза не сбила, я боюсь выходить уже с ребенком гулять, когда приезжаем в гости, ‒ рассказала жительница региона.

Комментаторы также возмутились поведением автолюбительницы и предложили женщине добиться установки лежачего полицейского, чтобы водители не "летали" у дома ее родителей.

Видео: ВКонтакте / Инцидент Кузбасс

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