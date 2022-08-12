О потенциально опасном поведении автомобилистки сообщила в социальных сетях жительница Кузбасса. Женщина рассказала, что ее родители живут в деревне Сухая Речка под Кемеровом и регулярно замечают автолюбительницу, которая на скорости проезжает по дороге, поднимая пыль и камни. Пользовательница Сети предположила, что подобный стиль вождения может угрожать безопасности сельчан. Более того, женщина заявила, что якобы уже попадала в опасные ситуации из-за автомобилистки.

‒ Меня с коляской чуть два раза не сбила, я боюсь выходить уже с ребенком гулять, когда приезжаем в гости, ‒ рассказала жительница региона.

Комментаторы также возмутились поведением автолюбительницы и предложили женщине добиться установки лежачего полицейского, чтобы водители не "летали" у дома ее родителей.